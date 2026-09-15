Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek. Siyah beyazlıların Avrupa sahnesindeki maçını İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. UEFA'dan yapılan bildirime göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Simone Sozza olacak. Mücadelede Video Yardımı Hakem (VAR) koltuğunda Michael Fabbri oturacak. Fabbri'nin yardımcılığını ise Valerio Marini yapacak.

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