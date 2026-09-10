Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK’yı ağırlayacak. Yarın akşam Tüpraş Stadyumu'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, 9 puanla 2. sırada yer alıyor. Geçen hafta derbi maçta oldukça üstün bir oyunla Fenerbahçe'yi Kadıköy’de 2-1 yenen siyah-beyazlıların morali bir hayli yüksek ve Erzurumspor karşılaşmasına hazır durumda.

Siyah-beyazlılarda kasık sakatlığından dolayı riske edilmeyecek Rıdvan Yılmaz kadroda yer almayacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Erzurumspor karşısında birkaç oyuncuyu kulübeye çekerek ufak çaplı bir rotasyon yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın; Agbadou, Vlahovic ve Trossard'ın yerine Djalo, Hyeon-gyu Oh ve İlhan Fakılı oynatması sürpriz olmayacak. Riske edilmeyecek Rıdvan'ın yerine de Ouattara forma giyecek.

Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: “Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Hyeon-gyu Oh.”