Beşiktaş'ta transfer sezonu açıldı. Monaco'dan 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'yı İstanbul'a getiren Kartal, ikinci hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Alman kaleci Alexander Nübel'in Beşiktaşlı olması artık çok yakın. Bayern Münih ile yapılan görüşmelerde 7 milyon Euro'ya anlaşmaya varıldı.

SÖZLEŞMEDE BONUSLAR DA VAR

Sözleşmede bazı bonus maddeleri de var. 29 yaşındaki file bekçisiyle yapılacak son görüşmenin ardından transferin açıklanması bekleniyor. Siyah-beyazlıların hedefi Nübel'i birkaç gün içinde İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirmek. Her ihtimale karşı prensipte anlaşılan kalecilerden Augusto Batalla yedekte tutuluyor.