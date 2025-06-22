Beşiktaş Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısında kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş projesinin siyah-beyazlı kulübün geleceğine ışık tutacağını söyledi.

Adalı, siyah-beyazlı kulübün ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki olağanüstü genel kurul toplantısında üyelere seslendi. Beşiktaş Kulübünün tarihi boyunca birçok zorlu süreçten geçtiğini belirten başkan Adalı, "Beşiktaş bütün bu zorlukların ardından bayrağını Türk sporunun zirvesine dikmeyi başarmış, ülkemizin en köklü ve en büyük spor kulübüdür. Beşiktaş'ımız gücünü hep taraftarından ve camiasından almıştır. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü ayağa kalkmıştır. İşte yine böyle bir dönemdeyiz. Bugün içinde bulunduğumuz durum itibarıyla yeniden birlik olmamız ve ayağa kalkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu salonda yer alan herkesin, Beşiktaş'ın tarihinde çok önemli bir yere sahip olacağını ve burada alınacak kararlar vesilesiyle de ulaşacağımız büyük başarıların paydaşı, ortağı ve hatta mimarı olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum." diye konuştu.

'ŞEFFAFLIK ÖNEMLİ'

Serdal Adalı, siyah-beyazlı camia için atılan her adımda şeffaflığın kendileri için en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin bildiği, yaşadığı ve artık belki de unutmak istediği gibi camia olarak maalesef güven ortamının, şeffaflığın ve buna bağlı olarak itibarımızın yara aldığı günlerden geçtik. Ben bu nedenle Beşiktaşlıların endişelerini anlıyorum, geçmişte yaşananlardan sonra bu endişelere de hak veriyorum. Artık hepimiz yoğurdu üfleyerek yiyecek hale geldik. Maalesef yaşananlar bizleri bu hale soktu. İşte tam da bu güven ve itibar kaybını gördüğümüz için biz geleceğimizle ilgili önem taşıyan kararları hep birlikte almak istiyoruz. Yönetim kurulu olarak 'Yaptık oldu' demek yerine, yapacaklarımızın altına genel kurul olarak hep birlikte imza atalım istiyoruz. Bu projeler ne sadece Serdal Adalı'nın projeleridir, ne de sadece bu yönetim kuruluna ait projelerdir. Bu projeler Beşiktaş'ımızın, yani hepimizin projeleridir. Faydası ve katkısı sadece ve sadece Beşiktaş'ımıza olacak; başarısı sadece Beşiktaş'ımıza yazılacaktır." ifadelerini kullandı.

'GELECEĞE IŞIK TUTACAK'

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Adalı, gayrimenkul projesinin Fenerbahçe ve Galatasaray ile olan ekonomik farkların kapanmasının anahtarı olduğunu aktardı.

Dikilitaş projesini tarihi bir fırsat olarak nitelendiren Adalı, "İşin gerçeği bugünkü kongremizin ana konusu ve başlıca yapılış nedeni gayrimenkul projesidir. Bu proje, Beşiktaş'ımızı mali açıdan bağımsızlığa kavuşturacak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen, baş edilmesi daha güç hale gelen borç yükünün kesin çözümüdür. Her sene transfer bütçelerimizden devasa bir 50 milyon avronun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 bin avro faizin bitmesi demektir. Rakiplerimizle olan ekonomik farkların kapanmasının anahtarıdır. Bu da sürdürülebilir sportif başarıların ve ambargo koyulan şampiyonlukların habercisi olacaktır. Kısacası bu proje Beşiktaş'ın geleceğine ışık tutacaktır." şeklinde konuştu.

Çözüme ulaşmamış konuları temizleyerek ilerleme düşüncesinde olduklarını aktaran Adalı, şunları kaydetti: "Bugün Dikilitaş ile birlikte sadece bir ay önce yüzde 19 artarak yüzde 70 seviyesine ulaşan hisse payımızın, 51'in altına düşmemek kaydıyla kullanılma yetkisini de oylayacağız. Şu anda planlarımızda böyle bir çalışma yapmak olmamasına rağmen bu yetkinin özellikle yatırımcılarımızı koruyacak şekilde elimizin altında bulunması oldukça önemlidir. Her yönetimin gündemine gelen, her zaman bu kürsülerde konuşulan; fakat bir türlü de içimize sinecek şekilde çözüme kavuşamamış konularımız var. Akaretler'deki BJK Plaza'mız, Fulya'daki ofis katlarımız ve yine Fulya'daki akaryakıt istasyonumuz bizim önemli değerlerimiz. Ama biz bu üç konuyu da yıllardır hep olumsuz kelimelerle ve hep şikayet ifadeleriyle anıyoruz. İşte bugün bizim yapmak istediğimiz, bu konuların hepsini teker teker temizleyerek ilerlemek. Haklarımızı koruyacak şekilde anlaşmalarımızı yapıp, günün şartları doğrultusunda en yüksek gelirleri elde edebilmek ve bu konularda artık arkaya dönüp bakmamak. Bu üç taşınmazımızı da davalardan temizlenmiş ve rayiç değerlerine ulaşmış bir şekilde kulübümüze düzenli akar sağlar hale getirmemiz lazım."