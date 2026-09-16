UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında yarın Fransız ekibi Marsilya'yı ağırlayacak olan Beşiktaş'tan art arda sakatlık haberleri geldi... Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, tendon ağrıları nedeniyle Leandro Trossard'ın yarın kadroda olmayacağını açıklamasının ardından Orkun Kökçü'nün de ayak parmağında sakatlık yaşandığı öğrenildi.
İĞNEYLE SAHAYA ÇIKMA İHTİMALİ VAR
Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü'nün ayak parmağında çatlak meydana geldi. Milli futbolcunun, fedakarlık yaparak iğneyle oynama ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi. Orkun'un sahada olup olmayacağına yarın maçtan önce sağlık heyetiyle yapılacak toplantının ardından karar verileceği belirtildi.