Beşiktaş, Dusan Vlahovic’e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maçlık cezanın resmi olarak açıklanmadan önce sosyal medyada paylaşılması üzerine Tahir Kum hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, ceza kararının resmi kanallardan bildirilmesinden 1 saat 40 dakika önce paylaşıldığını belirterek söz konusu paylaşımın Vlahovic’i hedef gösterdiğini savundu. Beşiktaş ayrıca paylaşımın, borsada işlem gören Beşiktaş Futbol A.Ş. hissedarları açısından da risk oluşturduğunu öne sürdü.

Kulüp açıklamasında Tahir Kum’un paylaşımına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Tahir Kum adlı sözde gazeteci özde tetikçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcumuz Dusan Vlahovic'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maç ceza verildiğini, resmi kanallardan bildirimin gelmesinden 1 saat 40 dakika önce ilan ederek suç işlemiştir.

İpini elinde tutanların dilediğini yaptırabildiği bu zat, bağlı bulunduğu yayın kuruluşunda ve sosyal medya hesabında ceza alması için futbolcumuz Dusan Vlahovic'i açıkça hedef göstermiştir."

“YATIRIMCILARIMIZI ZARARA UĞRAMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKTI”

Beşiktaş, Futbol A Takımı'nın borsaya kote Beşiktaş Futbol A.Ş. bünyesinde faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, paylaşımın kulübün yatırımcıları açısından da olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbol A Takımımız, borsaya kote şirketimizin çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Beşiktaş düşmanı Tahir Kum, kulübümüze zarar vermek maksadıyla yapmış olduğu paylaşımla Beşiktaş Futbol A.Ş. hisselerini elinde bulunduran yatırımcılarımızı da zarara uğrama tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Beşiktaş, açıklamasının son bölümünde Tahir Kum’a yönelik sert ifadeler kullanırken, kulübün, Vlahovic’in ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kum tanesi kadar aklıyla Beşiktaş gibi bir kayadan toz dahi alamayacak Tahir Kum'a kirli fikirlerini kamuoyuyla paylaşma imkanı veren kuruluşlar, artık bu kişinin suç işlediğini anlamışlardır diye temenni ediyoruz.

Kulübümüzün, futbolcumuz Dusan Vlahovic'in ve yatırımcılarımızın hakkını korumak için gazeteciliğin yüz karası Tahir Kum'la hukuk önünde hesaplaşmak amacıyla girişimlere başlanmıştır."