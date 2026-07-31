Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma yapılacak transferle birlikte takımdan ayrılacak isimlerde merakla bekleniyor. Beşiktaş, internet sitesinden bu konuyla ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcularımızın kulübümüzdeki gelecekleri hakkında basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberler hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır.

Masa başında kurgulanan haberlerle amaçlanan takımımızdaki huzur ortamını bozmaktır.

Taraftarlarımızdan resmi iletişim mecralarımızca teyit edilmemiş hiçbir habere itibar etmemelerini bir kez daha önemle rica ederiz."