Biri deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı olmak üzere Süper Lig'e 5 maçta 4 galibiyetle başlayan ve Avrupa'daki performansı da heyecanla beklenen Beşiktaş'ta gündem Orkun Kökçü'ye televizyon ekranlarından yapılan eleştiriler... Siyah-Beyazlılar, TRT Spor'da "Beşiktaş’a yakışacak kaptan davranışları içinde olmalısın Orkun. Senin konuşma tarzın, küfürlerin beni rahatsız ediyor. Önüne gelen hakemle kavga eder gibi, ağzından salyalar akarak, küfürler…" ifadelerini kullanan Kaya Çilingiroğlu için çok sert bir açıklama yayımladı.

Siyah-Beyazlıların resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şöyle:

"13 Eylül 2026 tarihinde ülkemizin güzide yayın kuruluşu TRT Spor’da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlarda bulunan Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nu şiddetle kınıyoruz.

Geçmişten bu yana olduğu gibi ne zaman Beşiktaşımızda işler yolunda gitse rakiplerimizden önce ne yazık ki Çilingiroğlu gibiler surda delik açmak ve camiamızın huzurunu bozmak için beyhude bir çaba sergilemektedir.

Hakemlerin sezon başından bugüne kadar aleyhimize yapmış olduğu bariz hatalar tüm Türkiye’nin malumuyken basit bir baraj bile kuramayan hakemi eleştirmek yerine takımımızın hakkını savunan Kaptanımız Orkun Kökçü’yü eleştiren Çilingiroğlu’nun niyetinin ne olduğununun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

Camiamız birlik beraberlik içinde olduğu sürece Çilingiroğlu ve türevlerinin hezeyanları tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır.

TRT’de görev yapan yorumculardan; objektiflik, eşitlik ve basın meslek etik ilkeleri kapsamında davranmalarını beklemek en doğal hakkımızdır.

Futbolcumuz Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaşımızın formasını giydiği ilk günden beri terinin son damlasına kadar layıkıyla mücadele etmiş, bundan sonra da etmeye devam edecektir.

Kaptanımız Orkun Kökçü başta olmak üzere futbolcularımızı haksız ithamlarla hedef göstermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."