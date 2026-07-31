Beşiktaş, genç futbolcusu Devrim Şahin'in 2026-27 sezonu sonuna kadar Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Devrim Şahin'in sezon sonuna kadar Bodrumspor forması giyeceği belirtilerek, "Devrim Şahin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
Devrim Şahin, 2026-27 sezonunun sonuna kadar Bodrumspor'da kiralık olarak forma giyecek.