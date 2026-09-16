Yarın saat 22.00'de UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, 25 kişilik kadrosunu organizasyona teslim etti. Siyah-Beyazlı kulübün açıklamasına göre UEFA'ya gönderilen listede şu isimler yer alıyor: Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

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