Süper Lig'in başlamasına bir hafta kala takımlar kadrolarını güçlendirmek için son sürat çalışmalarını sürdürürken gündeme yeni bir iddia atıldı. Trabzonspor ve Beşiktaş, İtalyan orta sahanın peşine düştü. Yıldız ismin kararı belli oldu.

Türk takımlarının tekliflerini reddetti

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Lorenzo Pellegrini, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan gelen teklifleri geri çevirdi. İtalyan futbolcunun, Roma yönetiminin planlarına uyma kararı aldığı ve başkent ekibinde kalmayı tercih ettiği belirtildi.

Haberde, Pellegrini'nin Roma'dan gelecek gelişmeleri beklemek amacıyla Türkiye'den gelen teklifleri değerlendirmediği ifade edildi. İtalyan oyuncunun yanı sıra Juventus'un da yaptığı teklifin geri çevrildiği aktarıldı.

Arap kulübünün teklifine de olumsuz yanıt

Pellegrini'nin transfer konusunda yalnızca Beşiktaş ve Trabzonspor'un tekliflerini değil, bir Arap kulübünden gelen öneriyi de reddettiği kaydedildi. Böylece deneyimli futbolcunun önündeki transfer seçeneklerinin önemli bölümünü geri çevirdiği belirtildi.

Roma'da kalmayı seçti

Lorenzo Pellegrini'nin kararında Roma ile olan bağının etkili olduğu ifade edildi. İtalyan yıldızın başkent ekibinde kalmayı ve kaptanlık görevini sürdürmeyi tercih ettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Pellegrini'nin Trigoria'ya dönerek takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya geleceği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Beşiktaş ve Trabzonspor'un İtalyan orta saha oyuncusu için yürüttüğü transfer çalışmalarının da sonuçsuz kaldığı öne sürüldü.

Pellegrini'nin performansı ve istatistikleri

Geride bıraktığımız sezon Roma formasıyla 33 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, söz konusu maçlarda 7 gol atarken 4 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı. Öte yandan İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ederken oyuncunun ise 8 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.