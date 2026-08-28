UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalan Beşiktaş'ın kura çekimi ve muhtemel rakipleri netleşti. Siyah-beyazlılar, UEFA kulüp katsayısına göre 4. torbaya yerleştirildi.

Kura çekimi 28 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00'te Monaco'da gerçekleştirilecek. Lig aşamasında 36 takımın mücadele edeceği turnuvada, takımlar dokuzar ekipten oluşan dört torbaya ayrıldı.

UEFA'nın talimatına göre her takım, dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek. Bu kurala göre Beşiktaş'ın lig aşamasında toplam sekiz rakibi olacak. Siyah-beyazlılar, her torbadan çekilen iki rakibin biriyle evinde, diğeriyle deplasmanda oynayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER BELİRLENDİ

1.Torba: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya.

2.Torba: Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes, Anderlecht.

3.Torba: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia, Celta Vigo.

4.Torba: Hoffenheim, BEŞİKTAŞ, Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, OFI Girit, Lilleström, Levski Sofya, Ararat-Armenia.