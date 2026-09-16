Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ilk rakibi Marsilya'da kriz büyüyor. Fransız ekibi, son üç lig maçını kaybederek 1985'ten bu yana en kötü lig başlangıcını yaptı. Teknik direktör Bruno Genesio, Rennes mağlubiyeti sonrası yönetimi eleştirdi, La Provence gazetesine göre ise sistem değişikliğine hazırlanıyor.

Marsilya, yaz döneminde mali nedenlerle Mason Greenwood, Quinten Timber, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang ve Geronimo Rulli gibi yıldızlarını kaybetti. Kadro boşluklarını dolduramayan Fransız ekibi, Strasbourg galibiyetinin ardından peş peşe mağlubiyetler yaşadı. Son olarak Rennes'e 3-1 kaybeden Marsilya, moralini de kaybetti.

SİSTEM DEĞİŞTİRMEYE HAZIRLANIYOR

La Provence'in haberine göre Genesio, takımını 4-1-4-1'den 4-4-2'ye geçirmeyi planlıyor. Amine Harit'in merkeze çekilmesi, Keyliane Abdallah'ın sağ kanatta görev yapması ve ileri uçta Amine Gouiri ile Neal Maupay'ın birlikte oynaması bekleniyor.

Genesio, Beşiktaş maçını çıkış kapısı olarak görüyor. Ancak Fransız ekibi, formsuzluk, daralan kadro ve Beşiktaş'ın yükselen formu gibi ciddi engellerle karşı karşıya. Ayrıca Marsilya, İstanbul deplasmanından yalnızca üç gün sonra Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.