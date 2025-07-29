Beşiktaş'ta sezonun ilk resmi maçında alınan mağlubiyet sosyal medyada futbolculara tepki olarak döndü.
Henüz ilk maçında performansı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan sol bek David Jurasek, gelen olumsuz yorumların ardından sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldı.
DİJİTAL ZORBALIK VURGUSU
Takımdan ayrılma aşamasında olan Keny Arroyo ise, bu kararının duyulmasının ardından taraftarın hışmına uğrayan bir diğer isim oldu. İki yıldız oyuncu, sosyal medya linci nedeniyle hesaplarını kapatırken Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi.
Dijital zorbalığa tepki gösteren bir paylaşım yapan siyah beyazlı kulüp, sabah idmanında yer alan oyuncularının birlik mesajı verdiği bir fotoğrafı yayımladı.
#DijitalZorbalığaHayır pic.twitter.com/lwG7nf7g9C— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 29, 2025