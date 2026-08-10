Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha transferinde dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyahbeyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun daha önce birlikte çalıştığı 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız Arthur Melo için Juventus'un kapısını çaldı.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, özellikle Avrupa Ligi elemeleri öncesinde önemli bir takviye yapmayı hedefliyor. Yönetimin, deneyimli orta saha oyuncusu Arthur Melo'yu gündemine aldığı ve transfer şartlarını öğrenmek için Juventus ile temasa geçtiği belirtildi.

Arthur Melo, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun Fiorentina döneminde öğrencisi olmuştu. Siyah-beyazlıların, Juventus ile yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuca göre transfer sürecini hızlandırması bekleniyor.

Bonservisi Juventus'ta olan Arthur Melo geçen sezon Gremio'da kiralık olarak forma giyerken, 2024-25'te Girona, 2023-24'te ise Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi. Siyah-beyazlı taraftarlar ise yönetimin Juventus ile yapacağı görüşmelerin sonucunu ve Brezilyalı yıldızın geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.