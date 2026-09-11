Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi Dolmabahçe'de 3-0'lık skorla yendi. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte bu sezon iç sahadaki 3 lig maçını da kazanarak seriye bağladı.

Kulüp, maç sonrası sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, penaltı beklenen pozisyonlar ve iptal edilen gollerle ilişkin olarak, "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın" ifadeleri kullanıldı. Siyah beyazlıların paylaştığı videoda, 45. dakikada penaltı bekledikleri pozisyon ve iptal edilen iki golleri yer aldı.

Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın. pic.twitter.com/hv0nDZupWv — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 11, 2026

Siyah-beyazlılar, iç sahadaki başarılı grafiğinin ardından zorlu bir fikstüre hazırlanıyor. Bir sonraki iç saha maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı konuk edecek olan Kartal, ligde ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.