Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonu Tour de France’ın resmi deneyimini Türkiye’ye taşıyan L’Étape Türkiye by Tour de France, bisiklet kültürünü geniş kitlelere ulaştırma hedefi doğrultusunda etkinliklerine bir yenisini ekledi.

L’Étape Türkiye by Tour de France iş birliğiyle düzenlenen Halk Sürüşü, 13 Eylül Pazar günü saat 10.30’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.500 bisiklet tutkununun katıldığı etkinlik, sporun birleştirici gücünü ve aktif yaşamın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Sepetçiler Kasrı’ndan başlayan ve yine aynı noktada sona eren 20 kilometrelik parkurda katılımcılar; Tarihi Yarımada, Galata, Karaköy, Beşiktaş ve Balat’tan geçen özel rotada, İstanbul’un tarihi dokusu ve eşsiz Boğaz manzaraları eşliğinde pedal çevirdi. Farklı yaş ve deneyim seviyelerinden bisiklet severleri bir araya getiren sürüş, katılımcılara İstanbul’un ikonik noktalarını bisiklet üzerinden keşfetme fırsatı sundu.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Yeşilay’ın sağlıklı yaşamı teşvik eden yaklaşımıyla hayata geçirilen halk sürüşü, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine dikkat çekti. Bisikletin erişilebilir ve herkes için keyifli bir spor dalı olduğuna vurgu yapan etkinlik, katılımcılara hem spor yapma hem de İstanbul’un eşsiz atmosferini deneyimleme imkânı sağladı.

L’Étape Türkiye by Tour de France’ın yarış deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi doğrultusunda düzenlenen halk sürüşü, profesyonel bisiklet organizasyonlarının heyecanını amatör bisiklet severlerle buluştururken, şehir içinde bisiklet kullanımının ve aktif yaşam kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sundu.

3 FARKLI PARKURDA

Bisiklet tutkunları, 20 Eylül Pazar günü Beykoz Spor Ormanı’nda düzenlenecek L’Étape Türkiye by Tour de France ile Tour de France ruhunu İstanbul’da yaşama fırsatı bulacak. Üç farklı parkur seçeneğiyle farklı seviyelerden bisikletçiye hitap eden organizasyonda; 101,59 kilometrelik uzun parkur, 49,83 kilometrelik kısa parkur ve 31,4 kilometrelik Kıtalararası Deneyim Parkuru yer alacak.

L’Étape Türkiye by Tour de France’a katılmak isteyen bisikletçiler, 16 Eylül’e kadar kayıt yaptırabilecek. Organizasyon, parkurlar ve kayıt işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye letapeturkiye.com ve hadikaydol.com adreslerinden ulaşılabilecek.