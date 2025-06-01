6 yıl önce kızı Xana’yı kaybederek büyük bir acı yaşayan Luis Enrique, Paris Saint-Germain ile tarih yazarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. 2015 yılında Barcelona'nın kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun mimarı olan Luis Enrique kupa zaferini kızı Xana ile kutlamıştı.

10 yıl sonra tekrar şampiyonluğa ulaşan Enrique’nin yanında bu kez kızı Xana olmasa da bu kez kupayı kızının anısına kaldırdı.

Maçı 5-0 kazanan PSG'de tribünler Luis Enrique'yi ve kızı Xana'yı unutmadı ve onun için bir koreografi hazırladılar. Koreografi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken Enrique’nin gözlerinin dolduğu görüldü.

‘FİZİKSEL OLARAK OLMAYACAK AMA RUHEN YANIMDA’

Luis Enrique, 9 yaşında hayatını kaybeden kızı Xana hakkında yaptığı son konuşmada, "Kendimi şanslı ya da şanssız olarak göreceksem, şanslı görürüm. Ben çok şanslıyım. Kızım Xana 9 harika yıl boyunca bizimle birlikteydi." ifadelerini kullanmıştı.

Kızı için, “Xana’nın hala kutlama yaptığından eminim. Berlin’deki Şampiyonlar Ligi finalinde Barça bayrağını diktiği o muhteşem fotoğraf hala aklımda. Keşke aynı şeyi PSG ile yapabilsem. Kızım fiziksel olarak orada olmayacak ama ruhen yanımda olacağından eminim” ifadelerini kullandı.

PSG TRİBÜNLERİ TARAFINDAN YAPILAN KOREOGRAFİ: