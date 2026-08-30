Manchester United tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden Sir Alex Ferguson, Kırmızı Şeytanlar’ı önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı.
Premier Lig’in 2. haftasında Manchester United ile Ipswich Town arasında oynanan mücadeleyi izlemek üzere Old Trafford’a gelen Ferguson, tribündeki yerini aldı.
BASTONLA STADYUMA GELDİ
84 yaşındaki efsane teknik adamın stadyuma girişinde zorlandığı görüldü. Yakın zamanda bacağından operasyon geçirdiği belirtilen Ferguson, baston kullanarak yavaş adımlarla Old Trafford’a ilerledi.
Sağlık sorunlarına rağmen takımının maçını tribünden takip etmek için stadyuma gelen Ferguson’ın görüntüleri kısa sürede futbolseverlerin dikkatini çekti.
Manchester United taraftarları, kulübe uzun yıllar hizmet veren efsane teknik adamı tribünde görünce büyük ilgi gösterdi. Ferguson, taraftarların alkışları eşliğinde karşılaşmayı takip etti.