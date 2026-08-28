Yaklaşık 60 yıllık geçmişe sahip Aydınspor, yeniden yapılanma süreci kapsamında dikkat çeken bir adım attı. 1990-1991 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden, günümüzde ise Süper Amatör Lig'de yer alan kulüp, LinkedIn hesabından “Başkan aranıyor” başlığıyla yayımladığı ilanla kulüp başkanlığı için açık çağrıda bulundu. İlan kısa sürede hem yerel hem de ulusal spor kamuoyunda gündem oldu.

500 BAŞVURU GELDİ

İlana yaklaşık 500 kişinin başvurduğu öğrenilirken, başvurular arasındaki profiller de dikkat çekti. Adaylar arasında CEO, başkan vekili, genel müdür ve direktör gibi üst düzey görevlerde bulunan çok sayıda profesyonelin yer aldığı belirtildi. Aydınspor Medya Sorumlusu Alper Uçar, ilanı yayımlamalarındaki temel amacın Aydın'da faaliyet gösteren ancak kulüp söz konusu olduğunda sessiz kalan iş insanlarının duyarsızlığına dikkat çekmek olduğunu söyledi. Uçar, “Aydınspor'un resmi LinkedIn hesabından kulüp başkanı pozisyonu için bir ilan yayınladım. Kısa sürede hem ulusal hem de yerel seviyede gündeme taşındı ve beklediğimizden çok daha fazla ilgi gördü. Aslında bu ilanı yayınlarken asıl amacım, Aydın'dan kazanan ancak Aydınspor söz konusu olduğunda sessiz kalan iş insanlarının duyarsızlığına dikkat çekmekti. Fakat ortaya çıkan tablo konuyu başka bir noktaya taşıdı” dedi.

“CİDDİ KARİYERLERE SAHİP İSİMLERDEN BAŞVURU GELDİ”

Başvuruların tamamının aynı ciddiyette değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Uçar, buna rağmen önemli kariyerlere sahip isimlerin de sürece dahil olduğunu ifade etti. Uçar, “Elbette başvurular arasında ‘Başvurayım, ne olacak ki?’ düşüncesiyle hareket edenler var. Ancak bunun yanında kesinlikle trol olarak değerlendiremeyeceğim, ciddi kariyerlere sahip isimlerden de başvurular geldi. CEO, başkan vekili, genel müdür ve direktör seviyesinde görev yapan birçok kişinin Aydınspor başkanlığına ilgisi var” diye konuştu.

ADAYLARLA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Aydınspor'da başkanlık için yürütülen sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Uçar, hafta sonu ciddi olduğunu düşündükleri bazı adaylarla görüşeceğini belirterek, ilanla başlayan sürecin kulüp açısından önemli bir fırsata dönüşebileceğini söyledi. Uçar, “Bu hafta sonu Aydınspor başkanlığı adaylığına ciddi olduğunu düşündüğüm kişilerle görüşme gerçekleştireceğim. Belki de bir tepki olarak başlayan bu ilan, Aydınspor adına gerçek bir fırsata dönüşecek. Aydınspor için aydınlık günler umarım yakındır” ifadelerini kullandı.