Yaz transfer döneminde Portekizli dünya yıldızı Rafael Leao için tüm imkanlarını seferber eden Galatasaray, Milan kulübüyle ve oyuncu tarafıyla masaya oturdu. İtalyan devi hem Galatasaray'ın hem de İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın sunduğu resmi teklifleri kabul etti.

Galatasaray; Milan'a 45+5 milyon Euro bonservis bedeli ve Leao'ya 2030 yılına kadar geçerli yıllık 12 milyon euro net maaş sundu.

Aston Villa ise Milan'a 8 milyon euro kiralama bedeli + 45 milyon euro satın alma opsiyonu; Leao'ya 2031'e kadar yıllık 9 milyon euro maaş önerdi.

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Sarı-Kırmızılı idareciler, rakibine kıyasla daha yüksek bir yıllık ücret teklif ederek oyuncunun transferini bitirme aşamasına geldi. Hatta Milano'da buluşan yöneticiler, 27 yaşındaki yıldızı İstanbul'a getirmek üzere özel uçağı dahi ayarladı.

Ancak son dakikada yaşanan gelişme transferin seyrini tamamen değiştirdi. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Portekizli kanat oyuncusunu bizzat arayarak takımdaki rolü ve projedeki yeri üzerine detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. İspanyol teknik adamın bu ikna edici konuşmasının ardından tercihini Premier Lig ekibinden yana kullanan Leao, Aston Villa'ya "evet" dedi. Galatasaray heyeti ise İtalya operasyonundan eli boş dönmek zorunda kaldı.