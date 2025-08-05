Liverpool’un yaz döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncular ilk kez Anfield’da sahne aldı. Ancak geceye damgasını vuran isim ne Hugo Ekitike, ne Florian Wirtz, ne de Mohamed Salah oldu… Tüm dikkatler, yalnızca 16 yaşındaki Rio Ngumoha’da toplandı.

İngiliz genç yıldız, Athletic Bilbao ile oynanan ve iki farklı 11 ile çıkılan hazırlık maçlarının ilk ayağında adeta parladı. Henüz ikinci dakikada kendi yarı sahasından kaptığı topla rakip ceza sahasına kadar sürdüğü hücumda müthiş bir gol kaydeden Ngumoha, üç dakika sonra da Ben Doak’ın ortasında kafa ile asisti yaparak Darwin Nunez’in golünü hazırladı.

Liverpool’un “B takımı” diyebileceğimiz kadrosunun yer aldığı bu karşılaşma 4-1 sona ererken goller; Ngumoha, Doak, Nunez ve Harvey Elliott’tan geldi.

TRİBÜNLER AYAĞA KALKTI!

Maçın yıldızı Ngumoha, oyundan alınırken Anfield’da tribünler ayağa kalktı. Taraftarlar onun adını bağırırken, takım arkadaşı Curtis Jones da alkışlarla eşlik etti. Eski Liverpool oyuncusu Gary Gillespie, LFC TV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gerçekten olağanüstü bir yetenek. Elbette beklentileri kontrol altında tutmak zor ama onun yükselişini engellemek de bir o kadar zor.”

Ngumoha daha önce de AC Milan’a karşı yaptığı asist ve Yokohama F. Marinos’a attığı golle dikkat çekmişti. Liverpool formasını ilk kez 16 yaş ve 135 günlükken FA Cup’taki Accrington maçında giymişti. O mücadelede kulüp tarihine en genç forma giyen oyuncu olarak geçti.

LIVERPOOL'DA YENİ UMUT: NGUMOHA

Liverpool cephesinde hücum hattında ciddi bir değişim süreci yaşanıyor. Diogo Jota’nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi, Luis Diaz’ın Bayern Münih’e satılması ve Darwin Nunez’in Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olması; forvetteki boşluğu büyütüyor.

Bu tabloda Salah, Ekitike ve Gakpo dışında net bir alternatif kalmıyor. İşte tam bu noktada Rio Ngumoha gibi genç bir yıldız için kapılar aralanmış durumda. Kulüp ayrıca Newcastle’dan Alexander Isak’ı transfer etmeye çalışıyor. Ancak 110 milyon sterlinlik ilk teklif reddedildi.

'ACELEM YOK HOCAMA GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Ngumoha, geçen hafta verdiği röportajda henüz çok genç olduğunu ve gelişmeye devam etmek istediğini vurguladı:

“Henüz genç olduğum için acelem yok. Ama aynı zamanda hocama ne yapabileceğimi göstermek ve asla rehavete kapılmamak istiyorum. Daha büyük şeyler yapmak, kendimi ve kulübü daha ileri taşımak istiyorum.”

Rio Ngumoha, Liverpool’un kendi altyapısından çıkmasa da şimdiden büyük umut vaat ediyor. Geçtiğimiz yaz Chelsea’den transfer edilen genç yetenek için efsane isim John Terry “Bu çocuk harika bir oyuncu olacak” demişti. Görünen o ki Terry haklı çıkıyor.