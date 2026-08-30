Türk futbolunda geçmişte önemli bir yere sahip olan Aydınspor, eski günlerinden oldukça uzak bir görüntü sergiliyor. 2009 yılından bu yana yaşanan yönetimsel sorunlar ve alınan kararlar nedeniyle amatör liglere kadar gerileyen kulübün geleceği, taraftarları harekete geçirdi.

“AYDINSPOR KULÜP BAŞKANI ARIYOR”

Kulübün sahipsiz kalmasına tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, bir iş arama sitesi üzerinden “Aydınspor Kulüp Başkanı Arıyor” başlıklı ilan yayınladı.

İlanla, Aydınspor'a sahip çıkabilecek ve kulübü yeniden ayağa kaldırabilecek bir başkan adayı bulunması hedeflenirken, taraftarlar bu girişimle kulübün içinde bulunduğu durumu kamuoyunun gündemine taşıdı.

“BU BİR MAKAM İLANI DEĞİL”

İlanın açıklama bölümünde, aranan kişinin yalnızca bir yönetici değil, kulübün geleceğine sahip çıkacak bir irade olması gerektiği vurgulandı.