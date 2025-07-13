Hull City’ye Üç Dönem Transfer Yasağı!

Hull City Kulübü, resmi bir açıklamayla transfer yasağı kararını doğruladı. Yapılan duyuruda, “EFL’den, transfer yasağı ve derhal yürürlüğe girecek üç dönemlik ücret kısıtlaması kararı aldığımıza dair bildirim aldığımızı teyit ederiz. Bu yaptırıma itiraz edeceğiz ve sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturacağımızdan eminiz” ifadelerine yer verildi.

The Athletic’ten Dikkat Çeken Borç İddiası

Transfer yasağının ardından İngiliz basını kulübün mali durumuna mercek tuttu. The Athletic, Hull City’nin finansal durumuyla ilgili çarpıcı bir haber yayınladı.

Habere göre, kulübün mevcut borcu toplamda 25 milyon pound seviyesinde. Bu borcun 22 milyon poundluk kısmı Acun Ilıcalı’nın ödemesi gereken transfer borçlarından, kalan 3 milyon poundluk kısmı ise kulübün eski sahibi Ehab Allam’a olan borçlardan oluşuyor.

Borç ve Ceza Gölgesinde Yeni Sezon Başlıyor

Acun Ilıcalı’nın 2022 yılında devraldığı Hull City, yeni sezon öncesi bu mali krizle mücadele etmek zorunda kalacak. Üç dönemlik transfer yasağı ve finansal kısıtlamalar, kulübün kadro yapılanmasını doğrudan etkileme potansiyeline sahip.

Şimdi gözler, hem kulübün yapacağı itiraz sürecinde hem de bu borç yükünün nasıl hafifletileceğine dair atılacak adımlarda. Hull City’nin, bu zorlu süreçten nasıl çıkacağı futbol kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.