FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Brezilya ekibi Botafogo, Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile karşı karşıya geldi.
Rose Bow Stadyumu'nda oynanan maçı Botafogo, 1-0'lık skorla kazandı. Botafogo'ya galibiyeti getiren golü dakika 36'da Igor Jesus kaydetti.
GÜNEY AMERİKA ÜSTÜNLÜĞÜ
Güney Amerika'nın en büyüğü Botafogo, Avrupa'nın en büyüğü PSG'yi tek golle devirmeyi başardı.
Güney Amerika kulüpleri Avrupa takımları ile şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
Botafogo'nun PSG karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet, Palmeiras-Porto (0-0) , Boca Juniors-Benfica (2-2) ve Fluminense-Borussia Dortmund (0-0) beraberliklerinin ardından dengeleri değiştirdi.
Botafogo forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles, mücadeleye ilk 11'de başladı. 68. dakikada yerini Santiago Rodriguez'e bıraktı.
Bu sonuçla Botafogo, puanını 6'ya yüskeltti. PSG, 3 puanda kaldı.
PSG, Bir sonraki maçında Seattle Sounders ile, Botafogo, Atletico Madrid ile karşılaşacak.
⚽️ Botafogo, PSG'yi Igor Jesus'un golüyle mağlup etti. pic.twitter.com/MrbfABXoaA— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2025