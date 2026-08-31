Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Chelsea'ye 4-3 mağlup oldukları maçın ardından basına kapalı bir ortamda açıklamalarda bulundu. Hürzeler, transfer döneminde ortaya çıkan söylentilere değinerek, başarılı bir kulüp olarak bu tür dedikoduların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Hürzeler, "Önümüzdeki günlerde oyuncularımız hakkında bir sürü söylenti çıkacağını düşünüyorum. Bir kulüp olarak başarılı olduğunuzda ki Brighton pek çok iyi oyuncuyu transfer etmesiyle ve dünyadaki en iyi transfer sistemlerinden birine sahip olmasıyla biliniyor, bu durum oyuncuların başarısı ve elde ettiği başarılarla birleştiğinde dikkat çekmemiz normal." ifadelerini kullandı.

Hürzeler, özellikle Ferdi Kadıoğlu'na yönelik spekülasyonlara net bir cevap verdi. Teknik direktör, "Dolayısıyla oldukça rahatım çünkü Ferdi ile elimizde ne olduğunu biliyoruz. Ferdi de Brighton ile elinde ne olduğunu biliyor. Oldukça rahatım." sözleriyle konudaki tutumunu ortaya koydu.

2024 yılında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon forma giyme konusunda sınırlı süre aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'in ilk haftasında Aston Villa maçında sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamadı.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezonki diğer maçına ise Konferans Ligi Elemeleri'nde çıktı. Brighton formasıyla bu sezon toplamda 2 maça çıkan genç oyuncu, henüz gol sevinci yaşamadı.