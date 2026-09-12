Bruma, Portekiz Ligi ekibi Benfica ile yollarını ayırdı. Tecrübeli futbolcunun yeni takımı Yunanistan Ligi'nden Aris olarak belirlendi.

Record gazetesinin haberine göre, Bruma Benfica'nın sözleşme fesih talebini kabul etti. Bu gelişmeyle birlikte serbest kalan oyuncunun Aris ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Yunanistan'da transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek. Bu sayede Bruma, 6 yıl sonra yeniden Yunanistan'da forma giyecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını da giyen Bruma, Sporting altyapısından yetişmişti. 31 yaşındaki oyuncu, Real Sociedad, Leipzig, Olympiakos, PSV ve Braga'da da oynamıştı.