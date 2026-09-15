Fenerbahçe'de transfer döneminin kapanmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Kartal'ın yabancı oyuncu gönderme durumundaki tavrını şöyle aktardı: "Bütün Türkiye bunu duysun ilk defa söylüyorum. Benim bildiğim, duyduğum İsmail Kartal eğer ki Semedo, Talisca, Asensio... Buradan bir yabancı gidecekse Asensio gitsin diyor."

Kartal'ın "Asensio da keşke kalsa diyor. Ben onu da göndermek istemem" dediğini belirten Hamzaoğlu, devamla şunları aktardı: "Ama diyor eğer ki çarem yoksa diyor Asensio gitsin ya da Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye Kupası'nda oynasın diyor."