Tibet’in sarp dağları arasında saklı kalan ve dünyanın ulaşımı en güç yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Medog, modern dünyadan kopuk coğrafyası ve sıra dışı ulaşım kurallarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bir zamanlar yılın büyük bölümünde dış dünyaya tamamen kapalı olan bu rota, günümüzde sıkı denetimler ve stratejik altyapı çalışmalarıyla ayakta tutulmaya çalışılıyor.

ULAŞIMDA "ÇİFT-TEK" POLİTİKASI UYGULANIYOR

Medog’a ulaşım sağlayan iki ana yoldan birinin çığ düşmesi sonucu süresiz olarak kapanması, şehri neredeyse tamamen izole bir hale getirdi. Şu an tek erişim noktası olan Bome üzerinden yapılan yolculuk, sadece yaklaşık 119 km olmasına rağmen arazi koşulları nedeniyle dört saatten fazla sürüyor.

Şehirdeki trafik akışını yönetmek adına uygulanan “çift-tek” politikası ise dünyada eşine az rastlanır türden. Bu sisteme göre; ayın çift numaralı günlerinde araçların şehre girişine izin verilirken, tek numaralı günlerde sadece çıkış yapılabiliyor.

ÖLÜMCÜL ROTA TÜNELLERLE AŞILDI

1970’li yıllarda inşa edilen ilk yol, bölgenin sert iklim koşulları ve coğrafi yapısı nedeniyle yılın sekiz ayı kar ve toprak kaymalarıyla kapanıyordu. Geçmişte "ölümcül rota" olarak adlandırılan bu güzergah için 2010 yılında Çin hükümeti kapsamlı bir yenileme projesi başlattı. Projenin en kritik noktası olan Galongla Tüneli, ulaşımı bir nebze rahatlatsa da güvenlik önlemi olarak her gün belirli saatlerde trafiğe kapatılmaya devam ediyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DE ALINDI

Bölgedeki yerleşim yapısı da doğa şartlarına göre şekillenmiş durumda. Yüksek dağ yamaçlarında bulunan köyler, heyelan ve çığ riski nedeniyle daha güvenli olan alçak bölgelere taşındı. Bir kasaba ve aralarında bir etnik beldenin de bulunduğu küçük idari birimlerden oluşan Medog, bu izolasyona rağmen kültürel dokusunu koruyor. Yaklaşık 40 haneli bu köyde toplumsal yaşam akşam saatlerinde canlanıyor. Köydeki kadınlar geleneksel danslarla bir araya gelirken, erkekler kadim bir gelenek olan okçuluğu sürdürüyor.

TOPLAM NÜFUSU 15 BİN BİLE DEĞİL

Medog, coğrafi yalıtılmışlığına rağmen etnik açıdan zengin bir çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. 2020 yılında gerçekleştirilen Çin Halk Cumhuriyeti ulusal nüfus sayımı verilerine göre, Medog ilçesinin toplam nüfusu 14.889 olarak kaydedildi. Bu az sayıdaki nüfus, bölgenin zorlu doğasıyla uyum içinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor.