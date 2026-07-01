Türkiye Tekvando Federasyonu, Bahri Tanrıkulu'nun başkanlığa seçilmesinin ardından geçen 20 aylık süreçle ilgili değerlendirme açıklaması yaptı.

800 MADALYA BARAJI AŞILDI

Türk tekvandosu, bu süreçte uluslararası organizasyonlarda dünyanın ve Avrupa'nın zirvesine çıkarak önemli başarılara imza attı. Türkiye, büyükler, gençler, yıldızlar, ümitler ve para tekvando kategorilerinde takım klasmanlarında elde ettiği derecelerle uluslararası arenada adından söz ettirdi.

Bu dönemde 800 madalya barajını geçen Türkiye Tekvando Federasyonu, takım halinde kazandığı kupalarla öne çıktı. Söz konusu dönemde uluslararası organizasyonlarda toplam 46 takım kupası kazanılırken, bunların 40'ı şampiyonluk kupası oldu.

TARİHTE İLK KEZ YAŞANDI

Milli takım, 2025 yılında tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nı takım halinde şampiyon tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, 2026 yılında Avrupa tekvando ve para tekvando şampiyonasında genel klasman ile kadın ve erkek takım klasmanlarının tamamında şampiyonluğa ulaştı. Türkiye, ayrıca Avrupa ümitler, Avrupa yıldızlar şampiyonaları ile EYOF, Avrupa Para Gençlik Oyunları ve çok sayıda uluslararası açık turnuvada da takım halinde zirvede yer aldı.