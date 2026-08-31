Çorum FK, transferde iddialı bir hamle yaparak Kopenhag'dan Youssoufa Moukoko'yu kadrosuna katmak için görüşmelerin son noktasına geldi.

İddialara göre, Dortmund altyapısından Avrupa'da adı duyuran golcü için Çorum FK'nin Danimarka kulübüne 3 milyon euroluk teklif götürdüğü belirtilmişti. Pazarlıkların ardından tarafların anlaşmaya vardığı ve Moukoko'nun sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye geldiği bildirildi.

Kamerun doğumlu olan oyuncu, geçen sezon Kopenhag formasını 40'ın üzerinde maçta giydi ve 18 gol kaydetti. Moukoko, yeni sezonda da Danimarka ekibinde 5 karşılaşmada sahaya çıktı. Moukoko'nun kariyerindeki en dikkat çekici notlar Almanya'dan geliyor. Borussia Dortmund'da profesyonel futbola adım atan forvet, 16 yaş 1 günlükken Bundesliga tarihinin en genç oyuncusu, 16 yaş 28 günlükken de ligin en genç golcüsü unvanlarını elde etti.