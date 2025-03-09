TFF 3. Lig'in 23. hafta Belediye Kütahyaspor - Bursaspor mücadelesinde tribünde kısa süreli yangın paniği yaşandı. Karşılaşmanın 87. dakikasında Dumlupınar Stadyumu'nda dumanlar yükselmeye başladı.
Karşılaşmanın hakemi oyunu durdururken, itfaiye ekipleri müdahale için dumanların yükseldiği yere gitti. Yangına kısa sürede müdahale edildi. Karşılaşmanın hakemi oyunu 4 dakika sonra tekrar başlattı.
BURSASPOR 22 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Mücadele, Belediye Kütahyaspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Bu sonuçla Bursaspor, ligdeki 22. maçında ilk yenilgisini yaşadı.