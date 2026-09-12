Eintracht Frankfurt, Bundesliga'daki ilk galibiyetini Mainz'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek aldı. Sezona Union Berlin beraberliği ve Augsburg mağlubiyetiyle başlayan Eintracht Frankfurt, ilk galibiyetini elde etti.

CAN UZUN DUBLE YAPTI

Maçın yıldızı milli futbolcu Can Uzun oldu. Uzun, 9. dakikada attığı golle Frankfurt'u öne geçirirken, 60. dakikada kaydettiği ikinci golle duble yaptı. Bu goller, Uzun'un bu sezonki ilk lig golleri oldu.

Jonathan Burkardt da 45+1. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkaran isimlerden biri oldu. Frankfurt, ikinci yarıda da baskısını sürdürerek galibiyeti güvence altına aldı.

Ev sahibi Mainz ise tek golü 89. dakikada Phillip Tietz'den aldı. 44. dakikada Nadiem Amiri'nin penaltı atışından yararlanamaması, takımın puanını kaybetmesinde etkili oldu.



Can Uzun, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla oynadığı 4 resmi maçta 4 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı. Milli futbolcu, gösterdiği etkili performansla sezonun erken bölümünde takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Bu sonuçla Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da 3 hafta sonunda 4 puana yükseldi ve Bundesliga'daki ilk zaferini deplasmanda alarak sezon başındaki olumsuz havayı geride bıraktı.