Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ 0-0 ERZURUMSPOR FK (İlk yarı oynanıyor)

2' Beşiktaş maça hızlı başladı. Organize gelişen atakta Cerny'nin pasıyla topla buluşan Olaitan, ceza alanı içine kaçan Oh'a pasını aktardı. Oh'un altıpas önünden şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

1' Kritik maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Emirhan, Agbadou, Outtara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh

Erzurumspor FK: Ertuğrul, O. Ovacılı, Grxhaliu, Mustafa, Muhjakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren

İKİ EKSİK VAR

Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.

Siyah beyazlı ekipte, derbide Skriniar'a yaptığı el hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Dusan Vlahovic, karşılaşmada görev alamayacak. Rıdvan Yılmaz da sakatlık nedeniyle maçta görev alamayacak.

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.