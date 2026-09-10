Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşıyor. Sarı lacivertliler taraftarı önünde maçı kazanıp Devler Ligi’ne 3 puanla başlamak istiyor…
İlk 11’ler:
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriqi
Roma: Roma: Svilar, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Kone, Wesley, Dybala, Soule, Malen.
OLUMSUZ HAVAYI DAĞITMAK İSTİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı. Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligine" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.