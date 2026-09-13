Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar bu maçtan galibiyetle ayrılıp Beşiktaş’tan liderliği geri almak istiyor. GALATASARAY 0-0 KOCAELİSPOR 7' Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında Deniz Gül'ün çektiği şut kalecide kaldı 1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı İlk 11’ler: Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz Gül. Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye. Ligde son 37 iç saha maçında mağlup olmadı Galatasaray, ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

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