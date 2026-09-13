Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar bu maçtan galibiyetle ayrılıp Beşiktaş’tan liderliği geri almak istiyor.
GALATASARAY 0-0 KOCAELİSPOR
7' Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında Deniz Gül'ün çektiği şut kalecide kaldı
1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı
İlk 11’ler:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz Gül.
Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye.
Ligde son 37 iç saha maçında mağlup olmadı
Galatasaray, ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.