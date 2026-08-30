Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın hakemi Yasin Kol. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapıyor. İLK 11'LER Samsunspor: Okan, Mendes, Borekovic, Guarino, Tomasson, Celil, Elliot, Yalçın, Saikuba, Emre, Fatih Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Vedat FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor. Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, sonraki müsabakasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendi. Samsunspor, topladığı 4 puanla ligin üçüncü haftasına averajla üçüncü sırada girdi. Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bıraktı. Talisca ise kafileye dahil edilmedi. Karadeniz ekibinde ise Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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