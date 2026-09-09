UEFA Şampiyonlar Ligi’nin açılış haftasında Portekiz temsilcisi Sporting CP’ye konuk olan Galatasaray, rakibiyle kulüp tarihindeki ilk resmi müsabakasına çıkıyor.

Avrupa kupalarındaki yolculuğuna 1956-57 sezonunda adım atan sarı-kırmızılılar, bugüne kadar 37 farklı ülkeden 113 farklı takımla kozlarını paylaştı ve toplam 340 müsabakayı geride bıraktı. Avrupa arenasında 390 karşılaşmayı geride bırakan başkent Lizbon ekibi Sporting ise temsilcimizin Avrupa tarihindeki 114. rakibi olarak kayıtlara geçecek.

PORTEKİZ EKİPLERİYLE 10. SINAV

Sarı-kırmızılı ekip, yeşil sahalarda Portekiz temsilcileriyle daha önce 9 kez karşı karşıya geldi. Bu kulvarda 2008 yılındaki Benfica randevusuyla başlayan serüvende 6 Şampiyonlar Ligi ve 3 UEFA Avrupa Ligi müsabakası oynayan "Cimbom", söz konusu maçlarda 3 galibiyet elde etti.

Geçmişte Benfica (5), Braga (2) ve Porto (2) ile kozlarını paylaşan Galatasaray, Sporting ile birlikte 4. farklı Portekiz ekibine karşı puan mücadelesi verecek.

Sporting-Galatasaray Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu devler ligi randevusu saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak karşılaşmaya dair tüm anlık gelişmeler, canlı anlatım ve detaylar sozcu.com.tr platformu üzerinden takip edilebilecek.

İLK 11'LER

Sporting: Silva, Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Guilherme, Suarez.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Batrakov, Barış Alper.