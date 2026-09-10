Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılım gösteren Fenerbahçe, ilk maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak yıllar sonra turnuvaya 'merhaba' dedi. Ancak bu özlem gidermenin ardından yaşanan dram ise tarihe geçecek cinsten oldu... Sarı-Lacivertlilerin Devler Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşma sonunda gerçekleştirdiği basın toplasında istifa ettiğini duyurdu.

MAÇIN KAHRAMANI ŞOKA GİRDİ

Fenerbahçe'de beraberlik golünü kaydeden Archie Brown ise İsmail Kartal'ın istifasını maç sonunda röportaj verdiği sırada öğrendi. İngiliz bek, duyduğu bilgi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sorular sorarak bilginin gerçekliğini teyit etmeye çalışan Brown'ın o anları sosyal medyada gündem oldu...