ABD merkezli ünlü yoğurt firması Chobani'nin sahibi; dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Hamdi Ulukaya, memleketinin takımı 24 Erzincanspor'a sponsor oldu. TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor ile yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

ERZİNCANSPOR'DAN AÇIKLAMA

24 Erzincanspor'dan açıklama:

"Hemşehrimiz Sayın Hamdi Ulukaya’nın vizyonuyla dünya çapında başarıya ulaşan Chobani ailesiyle aynı hedefler doğrultusunda yol yürümekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu değerli iş birliğinin kulübümüze, şehrimize ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; başta hemşehrimiz Sayın Hamdi Ulukaya olmak üzere Chobani ailesine güvenleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz."

"ÇOCUKLARIN YÜZLERİNDEKİ TEBESSÜM..."

Hamdi Ulukaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"En sağlam köprü, insanın doğduğu memleketiyle kurduğu köprüdür. İnsan nereye giderse gitsin memleketini de içinde götürüyor. Hayatta ne yaparsam yapayım çocukluğumda kurduğum hayaller ve bu toprakların değerleri pusulam oldu. Bugün Erzincanlı çocuklar daha büyük hayaller kursun, geleceğe umutla baksın diye buradayız. Hayatımda çok imza attım ama en kıymetlisi doğduğum topraklarda, Erzincan’ın çocukları için attığım bu imzadır. Bu şehir için bir omuz vermek, çocukların yüzündeki tebessüme ortak olmak benim için en büyük mutluluk. Sayın Valime, Sayın Milletvekillerime, Belediye Başkanıma, Bakan Yardımcıma, Erzincanspor Başkanıma ve gösterdikleri yoğun ilgi için tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Yaşasın Erzincanspor, var ol can Erzincan!"

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

AA'nın geçtiği bilgiye göre Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya tarafından memleketinin takımı Erzincanspor'a sağlanan 3 milyon 150 bin dolarlık desteğin ardından, önümüzdeki sezonu kapsayan ve içinde forma göğüs sponsorluğunun da yer aldığı 5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı.