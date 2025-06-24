Türk futbolunun sevilen ismi Sinan Engin’in kızı Elif Engin, iş dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi.

Çorum’da düzenlenen görkemli düğün, iş, sanat ve spor camiasını bir araya getirdi. Aralarında soğuk rüzgarlar esen isimlerin de davetli olarak yer aldığı düğünde yaşananlar merak ediliyordu.

Gazeteci İbrahim Seten, 343 Digital YouTube kanalında Çorum'daki düğünde yaşanan bir soğuk savaşı anlattı. Gerilimin yaşandığı anların aktörlerinin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fatih Terim olduğunu söyleyen Seten şunları aktardı:

'HİÇ SELAMLAŞMAMIŞLAR'

"Sinan Engin'in çok dost çevresi var. Aziz Yıldırım'la Acun Ilıcalı'nın; Fatih Terim'le diğer herkesin aynı anda Çorum'da buluşmasını çok anlamlı buluyorum. Dursun Özbek ne alaka? Tabii ki Sinan Engin'in kızı Galatasaray Lisesi mezunu. Galatasaray Üniversitesi'nde doktorasını yaptı Elif.

Düğünde yaşananlarla ilgili kulis bilgisi aradım. Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında beklerken asıl mesele Fatih Hoca ile Dursun Özbek arasında geçmiş. Soğuk rüzgarlar esmiş. Hiç birbirlerine dokunmamışlar. Selamlaşmamışlar. Dursun Özbek'e 'Hocayı uyaralım' diyenler olmuş. Özbek 'karışmayın' demiş. Sonrasına seremonide bir araya gelmişler. Orada bir el sıkışmışlar. Çok birbirini seven iki kişi gibi değil. Cuma günü Bodrum'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması var. Daha samimi görüntüler olmasını bekliyorum."