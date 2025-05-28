Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'daki geleceğine ilişkin önemli ipuçları verdi. Kulübüyle sözleşmesi gelecek ay sona erecek olan 40 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada yaptığı “Bu bölüm sona erdi. Hikaye? Yazılmaya devam ediyor. Herkese minnettarım” paylaşımıyla ayrılık sinyali verdi.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NA TRANSFER İDDİASI

Ronaldo'nun paylaşımı, 2025 yazında ABD'de düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan bir takıma kısa süreliğine transfer olacağı iddialarını güçlendirdi. Telegraph'da yer alan habere göre Ronaldo'nun yeni adresi çok büyük ihtimalle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alan bir takım olacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino da yaptığı açıklamada, “Ronaldo, Kulüpler Dünya Kupası’nda yer alabilir. Bazı kulüplerle görüşmeler var” sözleriyle bu ihtimali doğruladı.

SUUDİ ARABİSTAN’DA VEDA ZAMANI

Al-Nassr ile 2023’te dünya futbol tarihinin en yüksek maaşıyla sözleşme imzalayan Ronaldo, Suudi ekibiyle ligi üçüncü sırada tamamladı. 936. kariyer golüne ulaşan tecrübeli yıldız, bu sezon da SPL’nin gol kralı oldu. Ancak takımının Kulüpler Dünya Kupası’na katılamaması, ayrılık kararında etkili oldu.

OLASI ADRESLER: WYDAD, MONTERREY, BOTAFOGO VE AL-HILAL

Wydad (Fas): Manchester City ile aynı grupta yer alacak olan Kuzey Afrika temsilcisi, Ronaldo ile temasa geçti. Kadrolarında Nordin Amrabat gibi tanıdık isimler bulunuyor.

Monterrey (Meksika): Ronaldo’nun eski Real Madrid'den takım arkadaşı Sergio Ramos burada forma giyiyor. Bu dostluğun, yıldız oyuncuyu Meksika’ya çekebileceği konuşuluyor.

Botafogo (Brezilya): Brezilya’nın Copa Libertadores şampiyonu, Ronaldo için ilk resmi girişimi yapan kulüp oldu. Takımın sahibi John Textor’un süreci bizzat yürüttüğü iddia ediliyor.

Al-Hilal (Suudi Arabistan): Ülkeden ayrılmak istemeyen Ronaldo için Suudi Arabistan’ın Club World Cup’taki tek temsilcisi de olası bir seçenek. Ancak transferin ekonomik ve prestij anlamında dengelenmesi gerekiyor.

FIFA’DAN TRANSFER PENCERESİ

FIFA, turnuva öncesi 10 günlük özel transfer penceresi açtı. Bu sayede Ronaldo gibi yıldızlar Kulüpler Dünya Kupası'na katılmak isteyen kulüplerle sözleşme imzalayabilecek. FIFA, düşük seyirci ilgisini artırmak için Messi'nin ardından Ronaldo’nun da turnuvada yer almasını arzuluyor.

RONALDO’NUN HEDEFİ: 1000 GOL VE 2026 DÜNYA KUPASI

Cristiano Ronaldo’nun kariyer hedefi henüz tamamlanmış değil. 1000 gole ulaşmak ve 2026 Dünya Kupası’nda sahada olmak istiyor. Kulüpler Dünya Kupası ise onun için yeni bir vitrin olabilir. Şimdi gözler, yıldız futbolcunun hangi formayı giyeceğinde.