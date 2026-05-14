Kanada hükümeti, doğaseverler ve seyahat tutkunlarını heyecanlandıran dev bir karara imza atarak, bu yaz sezonu boyunca tüm ulusal parkların kapılarını ücretsiz olarak açtı. 19 Haziran ile 7 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak bu uygulama kapsamında, ülkenin dünyaca ünlü doğal güzellikleri ve tarihi alanlarına giriş yapan ziyaretçilerden tek kuruş ücret alınmayacak.

KONAKLAMALARDA DA İNDİRİM YAPACAKLAR

Parks Canada tarafından duyurulan bu stratejik hamle, sadece giriş ücretlerini kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda konaklama maliyetlerinde de büyük avantajlar sağlıyor. Aynı tarihler arasında, ulusal parklar bünyesindeki kamp alanları ve özel konaklama birimlerinde yüzde 25 indirim uygulanacağı açıklandı.

Bu kampanya; lüks kulübelerden otantik tipi çadırlarına, tarihi kilit bekçisi evlerinden Louisbourg Kalesi’ndeki ilginç hapishane odalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Banff’in buzul göllerinden Gros Morne’un yaylalarına kadar uzanan geniş coğrafya, bu yaz turizmin yeni merkezi olmaya aday görünüyor.

ABD'NİN AKSİNE CÖMERTLİK YAPTILAR

Kanada’nın bu cömert yaklaşımı, komşusu ABD’nin "Önce Amerika" politikası gereği yabancı ziyaretçilerden 100 dolara varan ek giriş ücretleri aldığı dönemde dikkat çekici bir tezat oluşturuyor.

Air Canada’nın Avrupa’nın pek çok başkentinden Toronto ve Montreal gibi şehirlere düzenlediği direkt uçuşlar sayesinde ulaşımın da kolaylaşmasıyla birlikte, Kanada’nın vahşi doğasının bu yıl rekor sayıda turist ağırlaması bekleniyor.

Özellikle Montreal’e yakınlığıyla bilinen ve 150’den fazla göle ev sahipliği yapan La Mauricie Ulusal Parkı, geyiklerden kara ayılara kadar pek çok yaban hayatı türünü ücretsiz görme fırsatı sunarak listenin başında yer alıyor.