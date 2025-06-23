Basketbol Süper Ligi Final serisi 4’üncü maçında Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 yendiği karşılaşmanın son saniyelerinde tansiyon çok yükseldi.
Mücadelenin son bölümünde Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticilerinin bulunduğu locada gerilim tırmandı. Locada bulunan sarı-lacivertli yöneticilerle siyah-beyazlı taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Ali Koç, Beşiktaş taraftarının kendisi aleyhine yaptığı küfürlü tezahüratlar sonrası adeta çılgına döndü. Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratının ardından Ali Koç, oldukça sinirli bir şekilde saha kenarından hızlı adımlarla sahayı terk ederek, yöneticilerin bulunduğu locaya yöneldi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yöneticiler, locaya çıkarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Maçın ardından bir süre daha devam eden olaylar, emniyet güçlerinin de araya girmesiyle son buldu.
Olayların ardından Serdal Adalı ve Ali Koç salon çıkışında birbirine sarılarak ayrıldı