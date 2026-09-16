Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan cumartesi günün oynanacak Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. A Spor’a konuşan Doğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde

‘GALATASARAY’I YENERİZ’

Thomas Reis'ın ilk maçında Galatasaray'a karşı çıkacak olmasının kendisi için bir şans olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Bunlar derbi. Bu işi profesyonel yapıyor olsam hoca şanslı. Böyle bir maça çıkacak, tribünler full olacak. İlk günde Trabzonspor'da nasıl bir baskı olduğunu, işleyişi yerinde görücek. Reis ve taraftara güveniyoruz, Galatasaray’ı yeneriz”

‘GALATASARAY BİZE YANLIŞ YAPTI’

"Galatasaray ile gerginlik var mı?" sorusunu yanıtlayan (Renato Nhaga transferi) Ertuğrul Doğan "Bize bir yanlış yaptılar, biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Kimsenin oyuncusuna talip olmuyoruz veya birinin anlaştığı bir oyuncuyla arkadan iş çevirmiyoruz. Orada bir hata yaptılar. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Galatasaray için söylemiyorum, başka bir kulüp de yaparsa aynı cevabı alır." ifadelerini kullandı.