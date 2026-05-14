Sivas ve çevresinde bahar mevsimiyle birlikte meralarda kendiliğinden yetişen madımak bitkisinin hasat dönemi başladı. Doğada serbest halde yetişen bitki, toplama sürecindeki işçilik maliyetleri nedeniyle pazar tezgahlarında 250 TL’den alıcı buluyor.

JİLETLE TEK TEK TOPLANIYOR

Diğer yabani otların arasından ayırt edilmesi gereken madımak, eğilerek veya diz çökerek toplanıyor. Bitkinin küçük yapısı ve toprak yüzeyine yakınlığı nedeniyle, hasat yapanlar toplama işleminde jilet veya küçük keskin aletler kullanıyor. Toplanması uzun zaman alan bu bitki, işleme aşamasında ise defalarca yıkanıp yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra ince ince kıyılarak tüketime hazır hale getiriliyor.

İKLİM ŞARTLARI HASADI GECİKTİRDİ

Pazar esnafından alınan bilgilere göre, bölgedeki iklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle bu yılki hasat Mayıs ayına sarktı. Şu an için kilogramı 200 TL olan madımağa ilginin, Haziran ortasında gurbetçilerin bölgeye gelmesiyle birlikte artacağı öngörülüyor.

TAZE TAZE DE TÜKETİLİYOR

Bağırsak dostu özellikleri olduğu belirtilen bitki, bölge mutfağında bulgurlu çorba ve yumurtalı-kavurmalı mıhlama şeklinde tüketiliyor. Mevsiminde taze olarak alınan ürünler, aynı zamanda kurutularak veya konserve yapılarak kış aylarında tüketilmek üzere saklanabiliyor.