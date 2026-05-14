Avrupa enerji piyasasında tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Fosil yakıtlara olan bağımlılığı kırmak isteyen Avrupalılar, geleneksel gaz kazanlarını terk ederek hızla ısı pompası teknolojisine yöneliyor. Avrupa Isı Pompası Birliği’nin (EHPA) yayımladığı son veriler, kıta genelinde kurulu ısı pompası sayısının 28 milyonu aşarak rekor kırdığını ortaya koydu.

2024 yılında yaşanan geçici duraklamanın ardından, düşen kurulum maliyetleri ve devlet teşviklerinin etkisiyle satışlar 2025 yılında yeniden ivme kazanarak ortalama yüzde 10,3 oranında artış gösterdi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, bu yeşil dönüşümün öncüsü haline geldi. Geçtiğimiz yıl ülkede satılan yeni ısıtma sistemlerinin yüzde 48’ini ısı pompaları oluştururken, gaz kazanlarının pazar payı ilk kez yüzde 44’e geriledi.

Uzmanlar, bu değişimin Almanya’nın küresel petrol ve gaz fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı direncini artırdığını vurguluyor. Isı pompalarının soğuk iklimlerde verimsiz olduğu yönündeki yaygın yanlış kanı ise İskandinav ülkeleri tarafından çürütüldü.

Norveç, Finlandiya ve İsveç, bin hane başına düşen 500’ü aşkın cihaz sayısıyla pazarın en güçlü aktörleri olmayı sürdürüyor.

VERGİ İNDİRİMLERİ SATIŞLARI PATLATTI

Dönüşümün hızı, ülkelerin uyguladığı destek programlarına göre değişkenlik gösteriyor. Birleşik Krallık, hane başına sağladığı 7 bin 500 sterlinlik hibe desteği sayesinde satışlarını yüzde 27 artırarak 125 bin üniteye ulaştırdı.

Belçika’da ise fosil yakıtlı sistemlere getirilen kısıtlamalar ve KDV indirimleri satışların yüzde 7 oranında yükselmesini sağladı. Fransa, bin hane başına 216 ünite ile beşinci sıradaki yerini korurken; Belçika, İtalya ve İsviçre bu yeşil yarışı yakından takip eden diğer ülkeler oldu.