İtalya Serie A'da mücadele eden Bologna, teknik direktörü Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Domenico'ya emekleri için teşekkür ediyor ve kendisine gelecek için en iyi dileklerde bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

4 MAÇTA GALİBİYET GELMEDİ

Tedesco'nun Bologna'daki görev süresi oldukça kısa sürdü. Deneyimli teknik adam, çıktığı 4 maçta galibiyet elde edemedi. Bu sonuçların ardından kulüp, teknik heyet değişikliğine gitti.

Domenico Tedesco, kısa süre önce Fenerbahçe'den de ayrılmıştı. Fenerbahçe, Jose Mourinho yerine göreve gelen Tedesco ile yollarını geçtiğimiz sezon sonunda ayırma kararı almış ve yeni teknik direktör olarak Domenico Tedesco'nun yerine İsmail Kartal'ı getirmişti. Sarı lacivertli taraftalar, Tedesco'yu çiçeklerle havalimanına uğurlamış ve Almanya'ya gittiğinde de karşılayarak destek vermişti.

İtalyan ekibi, Domenico Tedesco'nun yerine İtalyan teknik direktör Raffaele Palladino'yu takımın başına getirecek.