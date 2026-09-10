Yeni sezon öncesinde Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Turgutluspor'un attığı tarihi imza, uluslararası basının da gündemine oturdu. Kırmızı-siyahlı ekibin erkek futbol takımını emanet ettiği 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ın göreve getirilmesi, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun tarafından özel bir haberle okuyuculara duyuruldu.

İngiliz yayın organı, Türk futbolundaki bu radikal adımı "Türk kulübü, 22 yaşındaki eski kadın futbolcuyu yeni teknik direktörü yaparak tarih yazdı" ifadeleriyle servis etti. Haberde Mestan'ın, kulüp tarihinin ilk kadın A Takım teknik direktörü olduğuna dikkat çekildi.

FUTBOLCULUKTAN SAHA KENARINA

The Sun, Mestan'ın saha içindeki geçmişine ve kariyer basamaklarına da geniş yer ayırdı. Genç teknik adamın futbol yolculuğunun detayları haberde şu şekilde aktarıldı:

Futbol Başlangıcı: 2019 yılında Karşıyaka BES Spor altyapısında yeşil sahalara adım attı.

Oynadığı Takımlar: İzmir ve Manisa bölgesindeki çeşitli kadın futbol kulüplerinin formasını giydi.

Son Kulübü: 2025 yılında Bornova Genç Yıldızlar Spor'da forma giyen Mestan, 22. yaş gününden yalnızca 6 hafta sonra A Takım teknik direktörlüğü koltuğuna oturdu.

EKİM AYINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Turgutluspor kulübünün yeni sezon hedefleri ve vizyonu doğrultusunda Mestan ile sözleşme imzaladığını vurgulayan İngiliz basını, kırmızı-siyahlı ekibin tarihinde ilk kez yer alacağı Manisa Süper Amatör Lig'deki mücadelesinin Ekim ayında başlayacağını belirtti. Young teknik adam yönetimindeki Turgutluspor'un performansı, şimdiden uluslararası futbol kamuoyu tarafından mercek altına alındı.