İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı. BBC'de yer alan habere göre; Londra ekibinin, A takım kadrosunu küçültmek için 16 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

FIFA'nin yeni sezon talimatlarına göre kadrosunu 25 oyuncuya düşürmeyi hedefleyen Chelsea, yeni hocası Xabi Alonso ile birlikte kadrosunu daha yönetilebilir bir seviyeye indirmek istiyor. Bu doğrultuda Chelsea'nin 16 futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Şu anda A takımla antrenmanlara dahi katılmayan Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana ve Caleb Wiley de ayrılığı gündemde olan isimler arasında yer alıyor.

BİLETİ KESİLENLER BELLİ OLDU

Chelsea'de takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular şu şekilde sıralanıyor: Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana, Caleb Wiley, Trevoh Chalobah, Filip Jorgensen, Mamadou Sarr, Dario Essugo, Mykhailo Mudryk, Nicolas Jackson, Liam Delap, Malo Gusto, Emmanuel Emegha, Pedro Neto ve Kendry Paez.